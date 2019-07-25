السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - جدة يطلق وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ الأحد المقبل بمكتبه بمحافظة جدة حملة «الحج دعوة ومنهج قويم 1440هـ»، التي تنفذها الوزارة، وتستمر حتى نهاية موسم الحج. وتستهدف الحملة تحقيق 10 أهداف دعوية وإرشادية، أبرزها ترسيخ مقاصد الحج لدى ضيوف الرحمن، وتعظيم شعائر الله، والتحذير من اتخاذ الحج ميدانا لرفع شعارات طائفية أو سياسية، والتأكيد على ضرورة أن يكون الحج لله، والحث على مكارم الأخلاق في الحج، وعلى التعاون مع رجال الأمن في تحقيق أمن الحجاج، من خلال بث مليوني رسالة نصية توعوية (SMS)، ومشاركة مئات العلماء وطلبة العلم والدعاة الرسميين والمتعاونين، إلى جانب مشاركة عشرات الداعيات المتعاونات بمشاركات تؤكد رسالة وأهداف الحملة، وإلقاء 30268 خطبة، و20 ألف محاضرة، و100 ألف كلمة، و20 ندوة علمية.



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كانت هذه تفاصيل خبر حملة تناهض رفع شعارات طائفية في الحج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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