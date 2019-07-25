أمانة العاصمة المقدسة تجند 23 ألف موظف لخدمة ضيوف الرحمن

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة جندت أمانة العاصمة المقدسة 23000 موظف وعامل لتنفيذ خطتها لموسم حج هذا العام، وذلك لتقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام.وأوضح أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد القويحص أن جميع قطاعات الأمانة وإداراتها وبلدياتها ومراكزها الخدمية في جاهزية تامة لأداء الخطة، لافتا إلى أنها كثفت جميع طاقاتها البشرية والمادية مدعومة بفرق مساندة من بعض القطاعات، إضافة إلى عدد من المراقبين الصحيين المؤقتين، مع تجهيز أسطول كبير من المعدات والآليات، وتسخير جميع الإمكانات اللازمة لتقديم أعلى المستويات في الخدمات البلدية لحجاج بيت الله الحرام.وأشار إلى دعم المواقع في المشاعر المقدسة بمراقبين ومشرفين، إضافة إلى المعدات اللازمة مثل الشفاطات والمكانس الآلية لتجميع النفايات من الجسر والبوبكات، والقلابات، والشيولات وغيرها، وسيستمر العمل على مدار 24 ساعة في أيام الذروة وفترة تواجد الحجاج، كما جهز عدد من المخازن الأرضية للنفايات، حيث سيجري تخزين النفايات المؤقتة بعد كبسها بمشعر منى لمواجهة صعوبة حركة المعدات.



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