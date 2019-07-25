رصاص تركيا أصاب دبلوماسيا بيلاروسيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ _ إسطنبول
ذكرت وسائل الإعلام البيلاروسية أن دبلوماسيا ما زال يرقد في العناية المركزة في أنقرة أمس بعدما تعرض لطلقات نارية عدة.
وذكرت وكالة أنباء بيلاروسيا (بيلتا) أن الدبلوماسي، ويدعى أليكسندر بوجانشيف، يرأس الشؤون الإدارية في سفارة بيلاروسيا.
ويعتقد أن بوجانشيف تعرض لطلق ناري من أحد الجيران، وهو ضابط عسكري متقاعد انتحر بعد الواقعة، حسبما ذكرت وسائل الإعلام التركية الرسمية، ومن غير الواضح ما إذا كان المعتدي مواطنا تركيا.
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