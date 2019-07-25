روماني يرأس منظمة الطاقة الذرية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ _ فيينا قررت الدول الأعضاء بالمنظمة الدولية للطاقة الذرية أمس أن يرأس الدبلوماسي الروماني كورنيل فيروتا بشكل موقت المنظمة حتى تعيين خلف للمدير العام الراحل يوكيا أمانو. يذكر أن أمانو توفي بعد صراع طويل مع المرض الذي لم يكشف عنه في 18 يوليو الحالي عن 72 عاما، ليترك المنظمة الدولية للطاقة الذرية دون رئيس، بعد إعلان إيران الانسحاب من اتفاقها النووي مع القوى الكبرى.



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