قرعة غرب آسيا تضع أخضر الصالات في مواجهة قطر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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وضعت قرعة تصفيات غرب آسيا المنتخب السعودي للصالات في المجموعة B بجانب منتخبات لبنان وقطر وعمان، في البطولة التي تستضيفها البحرين خلال الفترة من 10 إلى 18 أكتوبر المقبل، وأجريت القرعة أمس في مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالعاصمة الماليزية كوالالمبور بحضور ممثل المنتخب السعودي ناصر السعدي.

ويتكون نظام التصفيات من مجموعتين، يتأهل الأول والثاني من كل مجموعة مباشرة إلى النهائيات، فيما يلعب أصحاب المركز الثالث من كل مجموعة، والفائز منهم يتأهل للنهائيات الآسيوية.