السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الرياض
وضعت قرعة تصفيات غرب آسيا المنتخب السعودي للصالات في المجموعة B بجانب منتخبات لبنان وقطر وعمان، في البطولة التي تستضيفها البحرين خلال الفترة من 10 إلى 18 أكتوبر المقبل، وأجريت القرعة أمس في مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالعاصمة الماليزية كوالالمبور بحضور ممثل المنتخب السعودي ناصر السعدي.
ويتكون نظام التصفيات من مجموعتين، يتأهل الأول والثاني من كل مجموعة مباشرة إلى النهائيات، فيما يلعب أصحاب المركز الثالث من كل مجموعة، والفائز منهم يتأهل للنهائيات الآسيوية.
كانت هذه تفاصيل خبر قرعة غرب آسيا تضع أخضر الصالات في مواجهة قطر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.