الأهلي يحتفل بالدوري المصري 41

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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بدأ الأهلي احتفالاته منذ أمس الأول بلقب الدوري المصري رقم 41 عقب فوزه على فريق المقاولين العرب، بـ 3 أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم باستاد برج العرب بالإسكندرية في إطار منافسات الجولة الـ 33 من عمر المسابقة.

سجل ثلاثية الأهلي اللاعبان علي معلول في الدقيقة 26 وحسين الشحات في الدقيقتين 63 و71، بينما سجل لفريق المقاولين اللاعب سيف الدين الجزيري في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع. وارتفع رصيد النادي الأهلي إلى 77 نقطة بفارق 5 نقاط عن منافسه التقليدي الزمالك الذي أصبح رصيده 72 نقطة بعد الفوز على فريق الإسماعيلي اليوم بنتيجة 3 -1، ليفوز الأهلي بلقب الدوري المصري للمرة 41 في تاريخه دون انتظار نتيجة الجولة الأخيرة من عمر المسابقة التي ستجمعه بغريمه الزمالك الأحد المقبل.