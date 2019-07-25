مهرجان رياضي نسائي في الجوف

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - سكاكا

برعاية حرم أمير منطقة الجوف، الأميرة مضاوي بنت سعود بن عبدالله تطلق الهيئة العامة للرياضة البرنامج النسائي الرياضي الأول بمنطقة الجوف تحت شعار «غيري المود»، والذي ينطلق الاثنين المقبل في نادي العروبة، بالتعاون مع مجلس شباب الجوف وبالشراكة مع عدد من الجهات الحكومية.

وقال مدير مكتب الهيئة العامة للرياضة بمنطقة الجوف مريح بن مصلح المريح «سعيا لتوجيهات الأمير فيصل بن نواف أمير منطقة الجوف في ابتكار وتنفيذ البرامج الهادفة للشباب والشابات حرصنا على إيجاد البرنامج كبادرة لتثقيف المرأة بالرياضة ومنحها الفرصة لممارستها.