أستراليا تواجه الجفاف بصندوق قيمته 3.5 مليارات دولار

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - كانبرا

تستعد أستراليا لإنشاء «صندوق الجفاف المستقبلي» بقيمة 5 مليارات دولار أسترالي (5ر3 مليارات دولار أمريكي) للمساعدة في الاستعداد لموجات الجفاف في المستقبل ومواجهتها، في الوقت الذي تشهد فيه البلاد موجات قياسية من الحرارة والجفاف.

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وأقر البرلمان الأسترالي مشروع القانون الحكومي للصندوق أمس، يأتي هذا بالإضافة إلى ملياري دولار في مبادرات أخرى لمواجهة الجفاف أعلن عنها سابقا.

وقال بيان صادر عن الحكومة وقعه خمسة وزراء منهم رئيس الوزراء سكوت موريسون ووزير شؤون الجفاف ديفيد ليتلبرود «الجفاف حقيقة من حقائق الحياة في هذا البلد».

وأضاف البيان أن «المزارعين والمجتمعات الريفية والإقليمية التي عانت سنوات من الجفاف المستمر ستتاح لهم الآن الأدوات التي يحتاجون إليها للتحضير لأعمالهم وإدارتها واستدامتها».