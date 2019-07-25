رابط المساعدة المقطوعة لشهر ذي القعدة 1440هـ وفق شروط وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والضمان...

تم إنشاء برنامج المساعدة المقطوعة ، لمساعدة المواطنين السعوديين من أصحاب الدخول المنخفضة، وكذلك أصحاب معاشات الضمان الاجتماعي، والسيدات السعوديات الأرامل والمطلقات، ووضعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، عدة شروط للحصول على مقطوعة الضمان الاجتماعي، لكي يصل الدعم والإعانات التي تخصصها المملكة لمستحقيها، وطالبت وزارة العمل جميع المواطنين التسجيل في المقطوعة لكي يأخذوا دورهم ويحصلوا على الدعم المادي، بعد القيام بدراسة الحالات المتقدمة للحصول على الإعانات، وتحديد الحالات الأكثر احتياجاً للإعانات المقطوعة، وسوف نقوم من خلال موقعنا عرب نيوز، بشرح شروط الحصول على هذه المساعدات المقطوعة.

شروط الحصول المساعدة المقطوعة

لا يقل سن المواطنين السعوديين المتقدمين للحصول على المساعدات المقطوعة عن 35 عاماً. لا يزيد إجمالي دخل الأسرة المتقدمة للحصول على الإعانات المقطوعة عن الحد المانع للصرف. يتم تحديد القيمة النقدية للمساعدات المقطوعة بعد تحديد عدد أفراد الأسرة، ودخل الأسرة المتقدمة للحصول الإعانات. الحد الأعلى للمساعدات المقطوعة الذي خصصته وزارة العمل والتنمية الاجتماعية هو 30 ألف ريال سعودي. كان الهدف الأساسي لإنشاء مقطوعة الضمان الاجتماعي، هو مساعدة الأسر السعودية محدودة الدخل، والأرامل والمطلقات، وأصحاب معاش الضمان الاجتماعي. يتم منح الإعانات المقطوعة السعودية حسب أقدمية التقديم عليها، ويتم الاختيار بكل موضوعية وشفافية، دون تمييز لأحد من المواطنين. يتم منح هذه المساعدات مرة واحدة خلال العام. يستطيع كل مواطن سعودي الحصول على المقطوعة مرة أخري لكن بعد مرور عام من تاريخ الصرف.

رابط المساعدة المقطوعة

ناشدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، كل المواطنين السعوديين المتواجدين داخل المملكة، الذهاب لأقرب مكتب للضمان الاجتماعي للتسجيل في برنامج المساعدة المقطوعة، واصطحاب جميع المستندات التي تدل على أحقيتهم في الحصول على مقطوعة الضمان الاجتماعي، حيث تقوم هذه المكاتب بعمل دراسة حاله لكل مواطن متقدم للحصول على هذه الإعانات، وتحديد الحالات الأكثر احتياجاً لهذه المساعدات، وخصصت وزارة العمل رابط المساعدة المقطوعة للتسجيل والاستعلام.