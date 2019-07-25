محمد بن مسعود - الدمام - قتل وجرح عدداً من المتمردين كسرت قوات الجيش الوطني اليمني، اليوم (الخميس)، هجوماً واسعاً لميليشيا الحوثي الانقلابية داخل مدينة الحديدة، في أحدث خرق للهدنة المطبقة في المدينة بموجب اتفاق استوكهولم. وأوضح موقع "سبتمبر نت" أن الجيش الوطني أفشل محاولة الميليشيا اختراق دفاعاته عند خطوط التماس بشارع الخمسين، تحت غطاء ناري مكثف. وأضاف أن المواجهات أسفرت عن مصرع وجرح عدد من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية، وإجبار من تبقى منهم على الفرار والتراجع. الجيش اليمني يكسر هجوماً حوثياً واسعاً على مواقعه في الحديدة صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-07-25 كسرت قوات الجيش الوطني اليمني، اليوم (الخميس)، هجوماً واسعاً لميليشيا الحوثي الانقلابية داخل مدينة الحديدة، في أحدث خرق للهدنة المطبقة في المدينة بموجب اتفاق استوكهولم. وأوضح موقع "سبتمبر نت" أن الجيش الوطني أفشل محاولة الميليشيا اختراق دفاعاته عند خطوط التماس بشارع الخمسين، تحت غطاء ناري مكثف. وأضاف أن المواجهات أسفرت عن مصرع وجرح عدد من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية، وإجبار من تبقى منهم على الفرار والتراجع. Advertisements 25 يوليو 2019 - 22 ذو القعدة 1440 08:07 PM قتل وجرح عدداً من المتمردين قتل وجرح عدداً من المتمردين كسرت قوات الجيش الوطني اليمني، اليوم (الخميس)، هجوماً واسعاً لميليشيا الحوثي الانقلابية داخل مدينة الحديدة، في أحدث خرق للهدنة المطبقة في المدينة بموجب اتفاق استوكهولم. وأوضح موقع "سبتمبر نت" أن الجيش الوطني أفشل محاولة الميليشيا اختراق دفاعاته عند خطوط التماس بشارع الخمسين، تحت غطاء ناري مكثف. وأضاف أن المواجهات أسفرت عن مصرع وجرح عدد من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية، وإجبار من تبقى منهم على الفرار والتراجع. ، الجيش اليمني يكسر هجوماً حوثياً واسعاً على مواقعه في الحديدة ،

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