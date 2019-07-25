محمد بن مسعود - الدمام - إلى حين اتفاق الدول الأعضاء على خليفة "أمانو" أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم (الخميس)، أن الدبلوماسي الروماني كورنيل فيروتا سيقود الوكالة لحين اتفاق الدول الأعضاء على مدير جديد يخلف المدير العام الراحل يوكيا أمانو، حسبما أفادت "رويترز". وتوفي الاثنين الماضي المدير العام للوكالة التابعة للأمم المتحدة يوكيا أمانو، الذي ترك فراغاً قيادياً في وقت تتصاعد فيه حدة التوتر بين إيران والغرب بعد قرار واشنطن العام الماضي الانسحاب من الاتفاق النووي المبرم في 2015،؛ والذي قيّد البرنامج النووي الإيراني مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية. 25 يوليو 2019 - 22 ذو القعدة 1440 08:09 PM إلى حين اتفاق الدول الأعضاء على خليفة "أمانو" Advertisements عقب وفاة مديرها العام.. دبلوماسي روماني يقود وكالة الطاقة الذرية مؤقتاً عقب وفاة مديرها العام.. دبلوماسي روماني يقود وكالة الطاقة الذرية مؤقتاً أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم (الخميس)، أن الدبلوماسي الروماني كورنيل فيروتا سيقود الوكالة لحين اتفاق الدول الأعضاء على مدير جديد يخلف المدير العام الراحل يوكيا أمانو، حسبما أفادت "رويترز". وتوفي الاثنين الماضي المدير العام للوكالة التابعة للأمم المتحدة يوكيا أمانو، الذي ترك فراغاً قيادياً في وقت تتصاعد فيه حدة التوتر بين إيران والغرب بعد قرار واشنطن العام الماضي الانسحاب من الاتفاق النووي المبرم في 2015،؛ والذي قيّد البرنامج النووي الإيراني مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية. الكلمات المفتاحية ، عقب وفاة مديرها العام.. دبلوماسي روماني يقود وكالة الطاقة الذرية مؤقتاً ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عقب وفاة مديرها العام.. دبلوماسي روماني يقود وكالة الطاقة الذرية مؤقتاً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.