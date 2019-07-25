دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper 14ألف موظف و400 آلية تشغيل ينفذون خطة «تطوير مكة» في الحج

اعتمد الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، رئيس مجلس هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، الخطة التشغيلية للهيئة في موسم حج 1440هـ.

وتهدف الخطة هذا العام والتي تحظى بمتابعة نائب أمير المنطقة، نائب رئيس مجلس الهيئة الأمير بدر بن سلطان إلى رفع أداء المشروعات التي تشرف الهيئة على تشغيلها بالمشاعر المقدسة والارتقاء بها، وفي مقدمتها الإشراف على تشغيل قطار المشاعر المقدسة بالتعاون مع شركة (سار)، ومنشأة الجمرات والمشروعات المرتبطة بها،

وصيانة وتشغيل دورات المياه في المشاعر المقدسة، ومحطة معالجة مخلفات الذبح، ومشروع سقيا حجاج بيت الله الحرام، بالإضافة إلى رصد كفاءة خدمات الحج وإنشاء قاعدة بيانات مرجعية عن الخدمات وتحديثها دوريًّا.

وتستند الخطة على جاهزية عدة مشروعات جديدة في المشاعر المقدسة، حيث يأتي تنفيذها ضمن توصيات لجنة الحج المركزية التي عقدت بعد موسم حج العام الماضي التي أكدت الحاجة إلى تنفيذها، حيث ستعمل بعض تلك هذه المشروعات التي تم تنفيذها بكامل طاقتها والبعض الآخر تم الانتهاء من مرحلتها الأولى، وتسهم في تقديم خدمات تكاملية لحجاج بيت الله الحرام، تساعدهم على أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة.

ومن المشاريع التي ستدخل الخدمة في حج هذا العام، مشروع جسر المشاة الموازي لطريق الملك عبدالله بمشعر منى، وتمديد طريق 206 وربطه بنفق مع طريق 204 وإنشاء ثلاثة منحدرات بمشعر منى، وإنشاء مبانٍ سكنية وإدارية متعددة الطوابق لمشغلي محطات قطار المشاعر، وتهيئة الموقع الجبلي شرق ربوة مشعر منى، وتهيئة البنية التحتية حول محطات قطار المشاعر المقدسة بمشعري مزدلفة وعرفات، وتركيب وتشغيل 2400 وحدة دورة مياه جاهزة ومتنقلة في مشعر منى.

من جانبه، قال المتحدث الرسمي بالهيئة المهندس جلال بن عبدالجليل كعكي إنّه تم إعداد هذه الخطة بإشراف الأمير خالد الفيصل، وبمتابعة مباشرة من نائبه الأمير بدر بن سلطان، وستكون متوافقةً مع المشروعات الجديدة التي نفذتها الهيئة في هذا العام بالمشاعر المقدسة بالإضافة إلى المشروعات المنفذة في السابق، حيث تشرف الهيئة على آلية تشغيلها بما يكفل لها تقديم خدمة متكاملة لحجاج بيت الله الحرام.

وأضاف أنّ هذه الخطة تعتمد في تشغليها على التنسيق المتواصل والمستمر مع كل الجهات ذات العلاقة وخصوصًا القطاعات الأمنية، حيث يحرص الرئيس التنفيذي للهيئة، المشرف العامّ على خطة أعمال الحج الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح على تضافر جهود جميع الجهات ذات العلاقة وتكاملها في إطار تنسيق مشترك يكفل لها النجاح.

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وأوضح كعكي أنّ الهيئة جنَّدت كل كوادرها الإدارية والفنية البالغ عددهم نحو 14 ألف موظف بالإضافة إلى أكثر من 400 آلية لتنفيذ الخطة التشغيلية، حيث وضعت آليات محددة لتنفيذها على أرض الواقع والتأكُّد من أنّ جميع المشروعات على أهبة الاستعداد لتقديم خدمتها لضيوف الرحمن.

وتتضمن الخطة التشغيلية لهذا العام الإشراف على أعمال المشروعات الخدمية لضيوف الرحمن في المشاعر المقدسة، والتي تأتي في مقدمتها الإشراف على تشغيل قطار المشاعر المقدسة والذي من المتوقع أن ينقل خلال خطة التفويج من مشعر منى في اليوم الثامن من ذي الحجة إلى مشعر عرفات ومن ثم العودة إلى منى خلال نفرة الحجاج من مشعر عرفات أكثر من 360 ألف حاجّ، بينما سيكون إجمال عدد الحجاج الذين سينقلهم القطار خلال أيام التشريق أكثر من مليوني حاج.

أما منشأة الجمرات فتتركز خطة تشغيلها على استعدادات المنشأة في استقبال الحجاج أثناء أيام الرمي، بالإضافة إلى صيانة وتشغيل المشروعات المرتبطة بها والموصلة إلى منشأة الجمرات وكذلك المشاريع المرتبطة بالمنشأة ومدى جاهزية البنى التحتية بها.

واشتملت الخطة أيضًا على إكمال جاهزية تشغيل دورات المياه في المشاعر المقدسة والبالغ عددها 484 مجمّعًا يحوي أكثر من 30 ألف دورة مياه جاهزة لاستخدام ضيوف الرحمن خلال أيام الحج، وكذلك مشروع محطة معالجة مخلفات الذبح، حيث سيسهم هذا المشروع وللعام الثاني على التوالي في تنظيم آلية التخلص من المخلفات وتحويلها إلى سماد عضوي يستفاد منه بعد أن كانت في الماضي تدفن بطرق عشوائية، الأمر الذي يؤدي إلى تضرر البيئة والمياه الجوفية على المدى القريب والبعيد.

ويهدف المشروع الذي يعد الأول من نوعه في العالم، إلى حماية البيئة من الروائح الكريهة والبكتيريا وتلوث المياه الجوفية جراء عمليات دفن المخلفات، حيث يتسع مخزون المحطة لنحو عشرة آلاف طن بينما يتم معالجة 120 طنًّا من المخلفات يوميًّا.

وتشرف الهيئة من خلال خطتها التشغيلية على مشروع سقيا حجاج بيت الله الحرام في المشاعر المقدسة، حيث تم توفير أكثر من 600 برادة ماء منتشرة في المشاعر المقدسة خدمةً لضيوف الرحمن من خلال محطات تبريد وتعقيم المياه وتتولى إدارة السقيا الإشراف على تلك البرادات وصيانتها لتكون جاهزة في حج هذا العام حيث تقدر إنتاجها بأكثر من 700 متر مكعب في الساعة.