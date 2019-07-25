شكرا لقرائتكم خبر عن اعلان جديد وهام ورد للتو من مصلحة الجوازات في مارب ..شاهد ماورد فيه والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية فرع مأرب، عن اتمام معاملات الجوازات المرحلة من الفترة السابقة. وقالت المصلحة في خبر على حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك” رصده المشهد اليمني: على الأخوة المواطنين أصحاب الجوازات من تاريخ 2019/3/1 وحتى2019/3/30 عليهم التوجه لاستلام جوازاتهم اثناء الفترة المسائية المخصصة لتسليم الجوازات يومياً من الساعة 4 مساء. ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ Advertisements ​​ وأضافت المصلحة بأنه يمكنهم استلام جوازاتهم بواسطة السند وبدون أي مقابل. وتأمل المصلحة من الجميع التعاون معها وعدم تشجيع السماسرة، أو أصحاب النفوس الضعيفة، واي شخص يتعرض للابتزاز، أو ما شابه عليه تقديم شكوى لدى الضابط المناوب.

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