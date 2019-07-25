شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: أمر ملكي جديد للملك سلمان بإعدام مقيم يمني في السعودية.. و تنفيذه فورًا (الاسم) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نفذت وزارة الداخلية السعودية، الخميس، حكم القتل تعزيرًا بسعودي ويمني في مدينة الرياض؛ بتهمة فعل الفاحشة بقُصّر والاعتداء عليهم بالضرب.

وفي التفاصيل، كان كل من فهد بن سامر بن مرزوق الكثيري – سعودي الجنسية – ومحمد نعمان فازع العقيل – يمني الجنسية – قد أقدما على رصد عدد من الأحداث القصّر في أوقات مختلفة وخطفهم وفعل الفاحشة بهم بالقوة، والاعتداء عليهم بالضرب والتسبب في إصابتهم .

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وأضافت وزارة الداخلية في بيان، أن السلطات تمكنت من القبض على الجانيين المذكورين، وأسفر التحقيق معهما عن توجيه الاتهام لهما بارتكاب جريمتهما، وبإحالتهما إلى المحكمة الجزائية، صدر بحقهما صك يتضمن الحكم عليهما بالقتل تعزيرًا؛ لشناعة جرمهما .

وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا، وأيد من مرجعه بحق المذكورين.

وقال البيان إنه ”تم تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بالجانيْين“.