شكرا لقرائتكم خبر عن اختطاف مسئول كبير من وسط مدينة عدن ومصادر تكشف هوية الخاطفين (الاسم+الصورة) والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي -
أكدت مصادر أمنية، اليوم الخميس 25 يوليو/تموز، اختطاف مسؤول بارز في البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن (جنوب اليمن).
وقالت المصادر لـ”مأرب برس“، ان مستشار محافظ البنك المركزي رشيد الانسي، اختطف ظهر اليوم، أثناء خروجه من نيابة الاموال العامة، عقب حضوره اليها للادلاء بشهادته في واقعة اختلاس مالية جرت في البنك قبل عام“.
وأشارت المصادر الى ان ”الانسي“ كان قد كشف تفاصيل الواقعة التي احيلت الى النائب العام الذي امر بفتح باب التحقيق فيها، مؤكدة ان جهاز الأمن القومي هو من قام بعملية الاختطاف.
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