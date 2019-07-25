«إغاثي الملك سلمان» يعيد إنسانية 26 طفلًا جندتهم الميليشيا الحوثية في مأرب

اختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية المرحلة التاسعة والعاشرة من مشروع إعادة تأهيل الأطفال المجندين والمتأثرين في اليمن.

واحتفى المركز في مدينة مأرب بإعادة تأهيل 26 طفلًا مجندًا ومتأثرًا، هم أطفال الدورة الثالثة من المرحلة التاسعة والعاشرة.

وقدّم الأطفال في الحفل فقرات فنية واستعراضية عكست تأهيلهم النفسي والاجتماعي، وعبرت عن مدى استفادتهم من المشروع.

Advertisements

وعبرّ وكيل محافظة مأرب عبدربه مفتاح عن أهمية الدعم النفسي للأطفال ومحاولة إنقاذهم مما علق في أذهانهم من عنف وتجريم كل من يحاول تجنيدهم، داعيًا من أولياء أمور الأطفال إدراك الخطر الذي يحدق بأطفالهم وأن مدارسهم هي مكانهم الحقيقي.

وشكر مفتاح مركز الملك سلمان للإغاثة على جهوده الكبيرة في تأهيل الأطفال وانتشالهم من المعاناة التي تسببت بها جماعة الحوثي.

يذكر أن المركز عمل على إعادة تأهيل 401 من الأطفال المجندين والمتأثرين إضافة إلى توعية 481 وليَّ أمر بشكل مباشر، واستفاد من عمليات التوعية 9,600 نسمة بطريقة غير مباشرة في المراحل السابقة من المشروع.