السعودية اليوم / تنميةً الشقيق والمعهد السعودي للإلكترونيات ينفذان ملتقى التوظيف الثالث



الشقيق ٢٢ ذو القعدة ١٤٤٠هـ الموافق ٢٥ يوليه ٢٠١٩م. واس

نفذت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمركز الشقيق بالشراكة مع المعهد السعودي للالكترونيات اليوم .فعاليات الملتقى التوظيفي الثالث بحضور رئيس مركز الشقيق مقعد بن محمد السبيعي وذلك بمقر اللجنة.

وتضمن الملتقى استعراض برامج الدبلوم المنتهي بالتوظيف بالمعهد السعودي للالكترونيات والبرامج والخدمات التي يقدمها المعهد الملتحقين به من خلال الملتقيات التوظيفية التي يعقدها بمختلف مناطق المملكة ، فيما جرت المقابلات الشخصية للمتقدمين للمعهد من أبناء مركز الشقيق والقرى التابعة.

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19:59ت م

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