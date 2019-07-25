السعودية اليوم / رئيس قسم الرياضيات بوزارة التعليم يتفقد الفصل الصيفي بثانوية القرعاوي بالحد الجنوبي



صامطة ٢٢ ذو القعدة ١٤٤٠ الموافق ٢٥ يوليو ٢٠١٩ م واس

تفقد رئيس قسم الرياضيات بالإدارة العامة للإشراف التربوي بوزارة التعليم هادي غروي اليوم الفصل الصيفي بثانوية القرعاوي التابعة لمكتب تعليم صامطة بالحد الجنوبي بحضور مدير الإشراف التربوي بتعليم جازان الدكتور أحمد بن ظافر عطيف.

واطَّلع"غروي"على ملفات القيادة المدرسية والإرشاد ومتابعات المعلمين وإعداد الدروس ونماذج من ملفات الإنجاز للطلاب مستمعاً لشرح مفصل من قائد الفصل الصيفي حسين عبده قيسي عن الفصل وما يتوافر بالفصل من إمكانات تلبي احتياجات الطلاب.

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19:59ت م

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