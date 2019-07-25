حج / نائب رئيس بعثة حج بروناي يشيد بجهود المملكة في رعاية الحرمين الشريفين وضيوف الرحمن



المدينة المنورة 22 ذو القعدة 1440هـ الموافق 25 يوليو2019م واس

أشاد نائب رئيس بعثة حج بروناي هشام مايدين بجهود المملكة العربية

وقال مايدين في تصريح لوكالة الأنباء السعودية إن اهتمام الملك سلمان بن عبدالعزيز بضيوف بيت الله الحرام وتأمين جميع السبل لراحتهم ليس غريبا عنه - حفظه الله - فهو من الشخصيات الإسلامية البارزة التي تهتم بخدمة الإسلام والمسلمين ، لافتا النظر إلى أن المملكة ركزت كل اهتمامها لخدمة الحجيج وقامت بتوفير أرقى الخدمات المختلفة منها الأمنية بتواجد رجال الأمن وبسط الأمن والأمان للحجاج أينما حلوا وكذلك الخدمات الصحية عبر كافة المراكز الصحية المحيطة بالمسجد النبوي الشريف والمستشفيات وتزويدها بأحدث التجهيزات الطبية في مختلف التخصصات , مؤكدا في الوقت ذاته أن جهود حكومة خادم الحرمين الشريفين - يرعاه الله - ليست بمستغربة كونها اعتادت على تقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام منذ عهد الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه وحتى وقتنا الحاضر .

كما أشاد نائب رئيس بعثة حج بروناي بتعاون الأجهزة الحكومية مع بعثات الحج الرسمية حيث لمس حرص المسؤولين على تقديم أفضل الخدمات للحجاج بصفة عامة ولحجاج بروناي، منوهاً بما شاهده من توسعة كبيرة في المنطقة المركزية المحيطة بالمسجد النبوي الشريف التي تؤكد حرص قيادة هذه البلاد على استيعاب أكبر قدر ممكن من الحجاج والمعتمرين والزوار ، داعيا الله العلي القدير أن يحفظ لهذه البلاد أمنها واستقرارها وأن يمد في عمر خادم الحرمين الشريفين وأن يوفق حكومته الرشيدة للمزيد من التقدم في خدمة الإسلام والمسلمين عامة وضيوف الرحمن خاصة .

// انتهى //

19:56ت م

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المدينة المنورة 22 ذو القعدة 1440هـ الموافق 25 يوليو2019م واسأشاد نائب رئيس بعثة حج بروناي هشام مايدين بجهود المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد - حفظهما الله - في رعاية الحرمين الشريفين وضيوف الرحمن والمعتمرين والزوار لما يجدوه من اهتمام ورعاية على كل المستويات بما يسهل عليهم أداء نسكهم بكل يسر وسهولة .وقال مايدين في تصريح لوكالة الأنباء السعودية إن اهتمام الملك سلمان بن عبدالعزيز بضيوف بيت الله الحرام وتأمين جميع السبل لراحتهم ليس غريبا عنه - حفظه الله - فهو من الشخصيات الإسلامية البارزة التي تهتم بخدمة الإسلام والمسلمين ، لافتا النظر إلى أن المملكة ركزت كل اهتمامها لخدمة الحجيج وقامت بتوفير أرقى الخدمات المختلفة منها الأمنية بتواجد رجال الأمن وبسط الأمن والأمان للحجاج أينما حلوا وكذلك الخدمات الصحية عبر كافة المراكز الصحية المحيطة بالمسجد النبوي الشريف والمستشفيات وتزويدها بأحدث التجهيزات الطبية في مختلف التخصصات , مؤكدا في الوقت ذاته أن جهود حكومة خادم الحرمين الشريفين - يرعاه الله - ليست بمستغربة كونها اعتادت على تقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام منذ عهد الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه وحتى وقتنا الحاضر .كما أشاد نائب رئيس بعثة حج بروناي بتعاون الأجهزة الحكومية مع بعثات الحج الرسمية حيث لمس حرص المسؤولين على تقديم أفضل الخدمات للحجاج بصفة عامة ولحجاج بروناي، منوهاً بما شاهده من توسعة كبيرة في المنطقة المركزية المحيطة بالمسجد النبوي الشريف التي تؤكد حرص قيادة هذه البلاد على استيعاب أكبر قدر ممكن من الحجاج والمعتمرين والزوار ، داعيا الله العلي القدير أن يحفظ لهذه البلاد أمنها واستقرارها وأن يمد في عمر خادم الحرمين الشريفين وأن يوفق حكومته الرشيدة للمزيد من التقدم في خدمة الإسلام والمسلمين عامة وضيوف الرحمن خاصة .// انتهى //19:56ت م0200

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