السعودية اليوم / تعليم تبوك يعتمد رسوم المدارس الأهلية والأجنبية ورياض الأطفال



تبوك 22 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 25 يوليو 2019 م واس

اعتمدت الإدارة العام للتعليم بمنطقة تبوك بيان الرسوم الدراسية الجديد لجميع المدارس الأهلية والأجنبية ” بنين وبنات ” ورياض الأطفال بالمنطقة للعام الدراسي المقبل 1441هـ.

وأوضح مدير مكتب التعليم الأهلي بتعليم تبوك خالد بن علي العمري أن البيان جاء بعد موافقة اللجنة الرئيسيّة في وكالة التعليم الأهلي في الوزارة ويتضمن اعتماد الرسوم الجديدة لبعض المدارس إما بصورة كلية أو بصورة جزئية وتثبيت الرسوم لبعض المدارس كما تم رفض طلبات بعض المدارس لزيادة الرسوم لعدم استيفائها الضوابط المحددة ويمكن لأولياء الأمور تقديم أي ملاحظات تتعلق بذلك عبر إيميل مكتب التعليم الأهلي بتعليم تبوك:

// انتهى //

18:54ت م

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تبوك 22 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 25 يوليو 2019 م واساعتمدت الإدارة العام للتعليم بمنطقة تبوك بيان الرسوم الدراسية الجديد لجميع المدارس الأهلية والأجنبية ” بنين وبنات ” ورياض الأطفال بالمنطقة للعام الدراسي المقبل 1441هـ.وأوضح مدير مكتب التعليم الأهلي بتعليم تبوك خالد بن علي العمري أن البيان جاء بعد موافقة اللجنة الرئيسيّة في وكالة التعليم الأهلي في الوزارة ويتضمن اعتماد الرسوم الجديدة لبعض المدارس إما بصورة كلية أو بصورة جزئية وتثبيت الرسوم لبعض المدارس كما تم رفض طلبات بعض المدارس لزيادة الرسوم لعدم استيفائها الضوابط المحددة ويمكن لأولياء الأمور تقديم أي ملاحظات تتعلق بذلك عبر إيميل مكتب التعليم الأهلي بتعليم تبوك: [email protected] // انتهى //18:54ت م0184

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