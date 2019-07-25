شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن النائب العام يعتمد وشاح النيابة العامة والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- المناطق - واس اعتمد معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب في المقر الرئيس للنيابة العامة اليوم, “وشاح المرافعات” المخصص للمدعين العامين أعضاء النيابة العامة، ليتم ارتداؤه أثناء انعقاد جلسات المحاكمات.

ويعد “الوشاح” تمييزاً للمدعي العام عند ممارسة اختصاصاته في رفع ومباشرة إجراءاته في الدعوى الجزائية العامة أمام جهات التقاضي، ويحقق أحد قيم النيابة العامة المتمثلة في الحرص على ظهور منسوبيها بمظهر لائق شكلاً ومضموناً.

ويأتي ذلك في إطار اهتمام وحرص النيابة العامة وتوجيهات معالي النائب العام بكل ما من شأنه الارتقاء باختصاصات وأعمال الادعاء العام بوصفه طرفاً من أطراف الدعوى الجزائية العامة.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية | النائب العام يعتمد وشاح النيابة العامة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.