شكرا لقرائتكم ضبط 163 ألف منتج إنارة LED غير مطابق للمواصفات بالمدينة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-07-25 ضبط 163 ألف منتج إنارة LED غير مطابق للمواصفات بالمدينة متابعات الخليج 365 - الرياض Advertisements ضبطت فِرَق وزارة التجارة خلال جولاتها الرقابية في المدينة المنورة مستودعاً لمنشأة تجارية، حيث تمت مصادرة أكثر من 163 ألف منتج إنارة LED غير مطابق للمواصفات والمقاييس والجودة السعودية، وعليه تم استدعاء صاحب المنشأة لإكمال الإجراءات النظامية بحقه.









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