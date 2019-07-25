محمد الناصر يؤدي اليمين الدستورية رئيسًا لتونس

2019-07-25

متابعات الخليج 365 - متابعة

أدّى رئيس البرلمان التونسي محمد الناصر اليمين الدستورية ليصبح الرئيس التونسي المؤقت خلفًا للرئيس الباجي قائد السبسي الذي وافته المنية اليوم.

محمد الناصر سيدير البلاد خلال الفترة الانتقالية لحين انتخاب رئيس جديد وفقًا لما ينص عليه الدستور التونسي الذي يحدد حالات شغور منصب الرئاسة وكيفية التعامل معها.

بدوره أكد النائب الأول لرئيس مجلس نواب الشعب التونسي عبدالفتاح مورو أنه سيتولى مهام تسيير مجلس نواب الشعب كنائب أول لرئيس البرلمان، إثر انتقال محمد الناصر لتولي مهام رئاسة الجمهورية بعد ظهر اليوم الخميس.

Advertisements

وأضاف مورو في تصريح إعلامي أن تولي الناصر لمهمة رئيس للجمهورية لا تفقده صفة رئيس مجلس نواب الشعب لأن “الوضع الحالي لا يتمثل في شغور في رئاسة المجلس”.

وأوضح أن رئيس مجلس نواب الشعب سيسلم مهامه في رئاسة جمهورية إثر انتخاب رئيس جديد للجمهورية في ظرف 90 يومًا كما ينصّ على ذلك الدستور التونسي.

من جهة أخرى يشهد المستشفى العسكري بتونس حيث يرقد جثمان الباجي قائد السبسي، إجراءات أمنية مشددة، حيث تم تنكيس العلم الوطني إعلانا للحداد وإلغاء كل مواعيد زيارات المرضى وإغلاق الطريق المؤدية إلى مبنى المستشفى العسكري أمام السيارات والمترجلين.

وتجمع قبالة المستشفى عديد المواطنين التونسيين الذين قدموا حال علمهم بخبر وفاة الفقيد الباجي قايد السبسي، لمتابعة الحدث الجلل وانتظار خروج موكب جثمان الفقيد في أجواء من السكينة والهدوء، مصرين على عدم المغادرة والانتظار لساعات طوال رغم محاولات أعوان الأمن وضع حواجز أمنية في محيط المستشفى العسكري.