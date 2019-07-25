فتح باب القبول بمعهد تدريب أمن الدولة

2019-07-25

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت الإدارة العامة للشؤون الفنية برئاسة أمن الدولة عن فتح باب القبول والتسجيل لحملة شهادة الثانوية العامة أو الثانوية بنظام المقررات (علوم طبيعية) للالتحاق بالدراسة في معهد التدريب للحصول على دبلوم الدراسات الفنية ونظم الاتصالات، وسيتم فتح باب التسجيل يوم الأحد الموافق 25 / 11 / 1440 هـ الساعة 10:00 ص إلى الأحد 3 / 12/ 1440 هـ الساعة 10:00 ص.

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وقالت الإدارة إن ذلك وفقاً للشروط التالية:

أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ، ويستثنى من ذلك من نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج المملكة. أن يكون المتقدم خريج الثانوية العامة أو الثانوية بنظام المقررات (علوم طبيعية) وبمعدل (تراكمي عام) لا يقل عن (85%). أن يكون المتقدم خريج العام الحالي 1440هـ. ألا يزيد عمر المتقدم عن (20) عاماً. ألا تقل الدرجة الكلية لاختبار القدرات العامة عن (70%). ألا تقل الدرجة الكلية للاختبار التحصيلي عن (60%). أن يجتاز المتقدم الفحص الطبي. أن يجتاز المتقدم اختبار القبول والمقابلة الشخصية. التفرغ التام للدراسة وأن يكون المتقدم غير مسجل في أي مؤسسة تعليمية أخرى. ألا يكون قد سبق للمتقدم أن صدر بحقه حكم شرعي بقضية مخلة بالشرف والأمانة.

ولفتت إلى أن مدة الدراسة بالمعهد سنتين بالمزايا التالية:

يحصل الطالب بعد اجتيازه البرنامج الدراسي بنجاح على شهادة (دبلوم الدراسات الفنية ونظم الاتصالات).

يحصل الطالب على مكافأة شهرية قدرها (1000) ريال.

تأمين سكن للطالب القادم من خارج الرياض.

تأمين العلاج الطبي للطالب في مستشفى قوى الأمن الداخلي بالرياض.

وشددت الإدارة على أهمية تحري الدقة في تعبئة نموذج طلب الالتحاق، علماً بأنه سوف يتم استبعاد أي طلب يحتوي على معلومات غير صحيحة مشيرة إلى أن حصول المتقدم على رقم طلب لا يعني قبوله.