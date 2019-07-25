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2019-07-25 الداخلية تعلن نتائج القبول المبدئي للنساء متابعات الخليج 365 - واس أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية نتائج القبول المبدئي ( نساء) لرتبة (وكيل رقيب، عريف، جندي أول) .

وأوضحت الإدارة أنه لمعرفة نتيجة القبول المبدئي ومتطلبات إجراءات القبول الدخول عبر بوابة ( أبشر – التوظيف ) على الرابط التالي (هنا).









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