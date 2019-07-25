الان تتابع مغربية وألمانية من أصغر حافظات القرآن هذا العام بمنصة خيركم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل جدة- الخليج 365- هاني الثبيتي:
آلاف الكيلومترات والبعد الجغرافي لم تكن حاجزا أمام الطفلتين الموهبتين المغربية هند رضا دنان والألمانية عبير اليعقوبي- البالغتان من العمر 12 عاماً – ليحصلن على لقب أصغر حافظتين للقرآن في العام الحالي، حيث يحفظان كتاب الله عبر منصة خيركم لتعليم القرآن. إذ لم يكتفين بذلك بل نالتا الإجازات القرآنية في عدد من الروايات.
بداية تقول دنان: تعرفت على منصة خيركم لتعليم القرآن عن بعد التابعة لجمعية القرآن بجدة قبل مدة فبدأت حفظ كتاب الله وختمت بفضل الله، وبعد ذلك بدأت القراءة على الشيخات الفاضلات لأحصل على الإجازة، وكان لي ذلك -بتوفيق الله- فنلت الإجازة في روايتي حفص وورش ولله الحمد والمنة.
وفي السياق نفسه ذكرت اليعقوبي أنها سعيدة بحفظ القرآن في هذا السن الصغير مقدمة شكرها لجمعية خيركم وللشيخات بالمقرأة القرآنية مشيرة أنها ختمت القرآن ونالت إجازة قرآنية برواية حفص عن عاصم، وهي تسعى الآن لإكمال مسيرة القراءات مبينة أن حفظ القرآن الكريم غير حياتها وجعلها أكثر إيجابية وتفاؤل.
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