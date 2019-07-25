شكرا لقرائتكم خبر عن زحام في «تقنية خميس مشيط».. والسبب «رسالة» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - سياف الشهراني (خميس مشيط) كشفت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، حقيقة الازدحام في كلية التقنية للبنات بخميس مشيط أمس (الأربعاء). كشفت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، حقيقة الازدحام في كلية التقنية للبنات بخميس مشيط أمس (الأربعاء). وفي إيضاح صدر اليوم (الخميس)، كشفت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، أنه تم إرسال رسائل نصية بالخطأ لجميع قوائم الاحتياط من المتقدمات على القبول ودعوتهن للمراجعة، مما تتسبب في الازدحام الشديد بالكلية، مؤكدة أنها بدأت اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المتسبب، والعمل على إجراءات تضمن عدم حصوله مستقبلاً.



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