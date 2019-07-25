«صيف جازان» يجمع 20 فنانا تشكيليا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - جازان ينظم فرع جمعية الثقافة والفنون بمنطقة جازان بعد غد المعرض التشكيلي «صيف جازان الأول»، وذلك بمقر الجمعية بمركز جازان الثقافي لمدة ثلاثة أيام. ويتضمن المعرض 40 لوحة فنية بمشاركة 20 فنانا وفنانة من التشكيليين بمنطقة جازان، إلى جانب ركن للرسم الحي أمام الجمهور، وكذلك ركن متخصص للموهوبين من الأطفال. ودعت الجمعية محبي الفن التشكيلي إلى زيارة المعرض الذي يأتي ضمن البرامج والأنشطة الثقافية التي تنفذها الجمعية خلال العام الحالي.



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