السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - سكاكا واصل مهرجان «الجوف حلوة 1440» الذي ينظمه فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة الجوف فعالياته الترفيهية والبرامج العائلية المتنوعة للزوار. وتنوعت البرامج ما بين ترفيهية وحركية وعروض مسرحية بمشاركة عدد من الفرق الاستعراضية نالت إعجاب الحضور بتقديم عدد من الفقرات الاستعراضية والتراثية.



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كانت هذه تفاصيل خبر عروض ترفيهية ومسرحية في «الجوف حلوة» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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