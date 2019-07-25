تعطل نظام وقود الطائرات يلغي رحلات 30 ألف مسافر بهولندا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - أمستردام

تسبب خطأ في نظام تزويد الطائرات بالوقود في إلغاء 280 رحلة بمطار شيفول بأمستردام في هولندا وتعطل نحو 30 ألف مسافر.

وأوضح المطار في بيان صحفي «أن النظام عاد للعمل مساء أمس الأول ولكن نصحنا المسافرين بأنه ما زال من الممكن أن يؤدي تراكم الرحلات إلى حدوث تأخيرات وإلغاءات».

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وحدثت مشكلة التزود بالوقود في شركة إمدادات وقود الطيران الخارجية، لعدم إمكانية تزويد خزانات الطائرات بالوقود.

وعاد الركاب المحليون إلى منازلهم، وجرى إرسال آخرين إلى فنادق أو ناموا في مناطق الانتظار داخل صالة المغادرة بالمطار.

وفيما شكا الركاب على وسائل التواصل الاجتماعي من الوضع الفوضوي ونقص المعلومات، ما زال السبب وراء المشكلة لدى شركة التزويد بالوقود غير واضح.