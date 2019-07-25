وفاة الفنان المصري فاروق الفيشاوي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ _ القاهرة

توفي الفنان المصري فاروق الفيشاوي في ساعة مبكرة من صباح أمس، عن عمر ناهز 67 عاما بعد صراع مع مرض السرطان.

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وأعلن الفنان الراحل عن إصابته بالسرطان خلال تواجده بمهرجان فني العام الماضي.

ونعت نقابة المهن التمثيلية الفنان الراحل قائلة في بيان لها «كان رمزا من رموز الفن المصري وسيظل».

وولد الفيشاوي في إحدى قرى المنوفية (شمال القاهرة) في 5 فبراير 1952، وشارك في عشرات الأفلام والمسلسلات والمسرحيات خلال مشواره الفني.