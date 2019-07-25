فرنسي يعبر القنال الإنجليزي على متن هوفر بورد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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انطلق المخترع الفرنسي فرانكي زاباتا أمس على متن لوح طائر (هوفر بورد) مزود بمحرك، في محاولة لعبور القنال الإنجليزي (بحر المانش).

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ووأفادت محطة «بي إف إم تي في» الإخبارية أنه يأمل في الهبوط في خليج سان مارجريت بالقرب من بلدة دوفر، إضافة إلى توقفه للتزود بالوقود على متن قارب في منتصف الطريق.

ويحمل زاباتا حقيبة على ظهره مزودة بالوقود، من أجل اختراعه الذي يحمل اسم «فلاي بورد اير»، والذي يقول إنه وصل إلى سرعة 140 كلم في الساعة وارتفاع 150 مترا.

وكانت موسوعة جينيس للأرقام القياسية منحت زاباتا لقبها لأطول رحلة في 2016، حيث قطع مسافة 2,3 كلم تقريبا، محطما بذلك الرقم القياسي السابق. وتبلغ المسافة لعبور القنال الإنجليزي نحو 30 كلم.