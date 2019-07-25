فيضانات نيبال تشرد 11 ألف شخص

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ _ كاتمندو

شردت فيضانات نيبال 11 ألف شخص، ولقي 111 مصرعهم وفقد 41 آخرون، بعد أن تسببت الأمطار الموسمية الغزيرة في حدوث انهيارات أرضية في أنحاء نيبال.

وقال المسؤول في وزارة الداخلية النيبالية بيد نيدهي خانال «إن أحدث التقارير بشأن الضحايا وردت من المناطق الجبلية الواقعة في المناطق الوسطى والغربية الوسطى من البلاد».

وكانت الأمطار الموسمية الغزيرة هطلت على المناطق الشرقية والوسطى في البلاد الأسبوع الماضي. وغمرت مياه الفيضانات التي تلت الأمطار البلدات والمدن الواقعة في السهول، بينما جرفت الانهيارات الأرضية المنازل الواقعة على التلال.