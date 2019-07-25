محافظ "هيئة الاتصالات" يتأكد من جاهزية خدمات الاتصالات بميناء جدة الإسلامي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تفقد محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور عبدالعزيز بن سالم الرويس، اليوم، أعمال الهيئة ذات العلاقة بخدمات الاتصالات في ميناء جدة الإسلامي، ضمن سلسلة الزيارات التفقدية التي يقوم بها مؤخراً، للتأكد من جاهزية خدمات الاتصالات في المواقع المحورية في كل من مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة والمنافذ الجوية والبحرية والبرية لها، لاستقبال ضيوف الرحمن.

رافق معاليه خلال الجولة مدير عام ميناء جدة الإسلامي، الكابتن عبدالله بن عواد الزمعي، إذ اطلع معه على استعدادات الشركات المقدمة لخدمات الاتصالات، بما في ذلك جاهزية منافذ البيع بالميناء لاستقبال الحشود الكثيفة وتقديم خدماتها بجودة عالية لهم.

يذكر أن الهيئة عملت على تشغيل (21) برجًا تدعم تقنيات الجيل الرابع، مقابل (17) برجًا في العام الماضي، ضمن جهودها في تجهيز البنى التحتية لخدمات الاتصالات وتقنية المعلومات في الميناء.