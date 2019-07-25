النائب العام يدشن إطلاق شخصية "مطوِّر"

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس _ الرياض دشن النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب, إطلاق شخصية "مطور" كوسيلة مجتمعية تساعد على إيصال رسائل النيابة العامة التوعوية والتثقيفية للمجتمع. وستساعد شخصية "مطور" على نشر الوعي القانوني والأمني بأسلوب بسيط ومباشر يتفاعل معه المجتمع، بما يسهم في تعزيز العدالة الاجتماعية، وحماية الحقوق والحريات. وأكد النائب العام, أن "النيابة العامة وفي إطار سعيها لمواكبة رؤية المملكة 2030 تعمل بخطىً حثيثة ومتسارعة إلى تطوير أدواتها في جميع الاتجاهات الفنية والمهنية لتعزيز الصورة الذهنية لدى المجتمع ضمن منظومة حكومية تتكامل مع الجهات العدلية والأمنية ذات العلاقة لتحقيق ما من شأنه طموح ولاة الأمر تجاه وطنٍ قويٍّ آمن.



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