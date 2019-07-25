now جدارة الوظائف الإدارية 1440 الخدمة المدنية التوظيف الاداري- اسماء المرشحين لوظيفة طبيب أسنان...

متابعة جديدة لكافة أخبار السعودية من خلال السطور القليلة القادمة رابط جدارة الوظائف الادارية 1440، حيث المنصة الالكترونية لكافة الوظائف الحكومية والفرص الشاغرة في كافة المؤسسات، وآلية استخدام نظام جدارة والوظائف المشمولة عليه، جدارة الوظائف الادارية 1440، جدارة الخدمة المدنيةأ اسماء المرشحين لوظيفة طبيب أسنان.

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جدارة

جدارة هو أحد أنظمة التوظيف الإلكتروني، والتي تتبع وزارة الخدمة المدنية داخل المملكة العربية السعودية، تعمل على تمكين راغبي العمل في تقديم الطلبات الخاصة بالتوظيف في المؤسسات الحكومية والتي تتناسب مع تخصصاتهم ومؤهلاتهم، عن طريق تسجيل المؤهلات والبيانات الشخصية والخبرات العملية، مع إرفاق كل ما يلزم من وثائق وخبرات عملية وذلك عبر التقديم الإلكتروني، ثم تبدأ مرحلة مراجعة البيانات والتدقيق ومطابقة البيانات ومن ثم الترشيح الألي للمتقدم.

التوظيف في رابط جدارة يتم من خلال المفاضلة بين الأشخاص، وطبقا لظروف الطلب والعرض، والذي يتضمن 3 حالات:

الحالة الأولى: التوظيف مباشرة في حالة زيادة عدد المتقدمين عن عدد الوظائف المعلنة.

الحالة الثانية: عدد المتقدمين أقل من العدد المطلوب وبذلك يتم المفاضلة للوظائف.

الحالة الثالثة، المسابقات الوظيفية: في حالة وجود وظائف تحتاج إلى قياس قدرات ومهارات معينة والتي تكتسب بالخبرة، بالإضافة إلى عقد الإمتحانات العملية والنظرية لمعرفة مدى الخبرة العملية.

جدارة الوظائف الادارية 1440

تقوم بوابة التقديم على الوظائف بالإعلان عن الوظائف الشاغرة لديها، على أن يتم دخول المتقدمين عبر رابط جدارة التسجيل وملأ البيانات المطلوبة، ومن بين تلك الوظائف التي سيتم التقديم عليها غدا عبر جدارة الوظائف الإدارية وظائف الحرس الوطني ووظائف وزارة المالية.

اسماء المرشحين لوظيفة طبيب أسنان

دعت وزارة الخدمة المدنية من تم ترشيحهم على وظيفة طبيب أسنان،إلى مطابقة بياناتهم من خلال مراجعة المديريات التابعين لها، وذلك في الفترة من الأحد 27 يوليو 2019 وحتى 1 أغسطس 2019.

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ولمعرفة الأسماء المرشحة من هنا

رابط جدارة الخدمة المدنية

يتم التقديم والتسجيل على رابط جدارة للوظائفة المشمولة بسلم الموظفين في التخصصات التعليمية، والوظائف المشمولة بسلم رواتب الموظفين للقطاع الصحي، الوظائف المشمولة بسلم رواتب الموظفين من المرتبة (1-10).

وللتقديم والتسجيل على جدارة يتم الدخول على الرابط من هنا.

تسجيل جدارة 1440

الدخول على رابط جدارة والذي تم ذكره في الأعلى.

تسجيل السيرة الذاتية والبيانات الخاصة بها.

تسجيل المؤهلات والبيانات الخاصة بها.

الاطلاع على الوظاءف والإعلانات التي سيتم التقديم عليها.

معرفة نتائج الترشيح

جدارة وظائف وزارة الحرس الوطني

حيث أعلنت وزارة الحرس الوطني عن عدد 94 وظيفة للرجال والنساء من حاملي المؤهلات للعمل بالوظائف الإدارية المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام وفق التخصصات والمؤهلات ىالمطلوبة على أن يتم التقديم على بوابة جدارة إعتبارا من غد الأحد 21 يوليو 2019 وحتى الخميس 22 ذو القعدة 1440.

جدارة وظائف وزارة المالية

حيث أعلنت وزارة المالية السعودية عن عدد من الوظائف المشمولة بسلم رواتب الموظفين من المرتبة الخامسة إلى الثامنة، على أن يتم التقديم والتسجيل لوظائف وزارة المالية اعتبارا من غد الأحد عبر رابط جدارة الخدمة المدنية.

تحديث اليوم الثلاثاء 32 يوليو 2019: بدأت بوابه جدارة الخدمة المدنية في تلقي طلبات التقديم لوظائف وزارة المالية كما بدأت في تلقي طلبات التسجيل لوظائف وزاره الحرس الوطني السعودي بناءا على المواعيد التي تم تحديدها سابقا للمتقدمين.

تحديث: التقديمات لوظائف وزارة الحرس الوطني ووزارة المالية السعودية مستمرة.