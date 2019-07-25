طالع التقويم الدراسي 1441 السعودية وموعد بدء الدراسة وعودة الطلاب والإداريين للعام الدراسي عقب عيد...

نتابع التقويم الدراسي 1441 في المملكة السعودية، كما نتابع عمليات البحث عن موعد بدء الدراسة في المملكة السعودية وموعد عودة الطلاب والإداريين، من خلال التعرف على التقويم الدراسي للعام الدراسي الجديد 1441، مع عرض لأهم الملامح المتضمنة، وبعض القواعد المنظمة للتقويم الدراسي، التقويم الدراسي 1441.

خاصة بعد انتهاء العام الدراسي الماضي واعلان النتائج عبر نظام نور المركزي، كما نتطرق لبعض التعديلات البسيطة التي حدثت على التقويم الدراسي خاصة بالإداريين، كما نتعرف على موعد الاختبارات ومواعيد الإجازات الرسمية.

التقويم الدراسي بالسعودية

قامت وزارة التربية والتعليم بالمملكة السعودية منذ عام ونصف، باعلان ملامح التقويم الدراسي لخمسة أعوام دراسية متتالية، ولكن حدث بعض التغيير الطفيف في التقويم الدراسي الخاص بعام 1441، على أن يقضي التغيير بعودة الإداريين والإداريات عقب إجازة عيد الأضحى مباشرة لاستئناف العمل.

التقويم الدراسي 1441

وقد اعتمدت وزارة التربية والتعليم ملامح التقويم الدراسي 1441، مع تحديد موعد بداية ونهاية الفصل الدراسي الأول، وموعد بداية ونهاية الفصل الدراسي الثاني، بالإضافة إلى مواعيد الإختبارات والإجازات الرسمية الخاصة بالمملكة.

الموضوع اليوم التاريخ الهجري التاريخ الميلادي بداية الدراسة لطلاب الفصل الدراسي الاول الأحد 2/ 1/ 1441 1/ 9/ 2019 اجازة اليوم الوطني الإثنين 24/ 1/ 1441 23/ 9/ 2019 اختبارات الفصل الدراسي الاول الأحد 25/ 4/ 1441 22/ 12/ 2020 بداية اجازة نصف العام نهاية دوام الخميس 7/ 5/ 1441 2/ 1/ 2020 بداية الدراسة للفصل الدراسي الثاني الأحد 24/ 5/ 1441 19/ 1/ 2020 بداية اجازة عيد الفطر نهاية دوام الخميس 14/ 9/ 1441 7/ 5/ 2020 بداية الدراسة بعد اجازة عيد الفطر الأحد 8/ 10/ 1441 31/ 5/ 2020 بداية اختبار الفصل الدراسي الثاني الثلاثاء 10/ 10/ 1441 2/ 6 /2020 بداية اجازة نهاية العام نهاية دوام يوم الخميس 19/ 10/ 1441 11/ 6/ 2020

القواعد المنظمة للتقويم الدراسي