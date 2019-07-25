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تداول عدد من مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر رجال الأمن بالحرم المكي وهم يشكلون طوقا أمنيا وبالقرب من الحجر الأسود آثار دماء منتشرة على صحن المطاف، وتحديدا بالقرب من الحجر الأسود .
وكشفت مصادر لـ"الخليج 365" عن حقيقة تداول مقطع فيديو تظهر فيه آثار دماء على بلاط صحن المطاف بجوار الحجر الأسود .
وقالت المصادر إن المقطع المتداول قديم ووقع الحادث في 30 سبتمبر 2017، وأوضحت في حينه القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام حقيقة ما تم تناقله في وسائل التواصل الاجتماعي لصورة يظهر فيها آثار دماء على بلاط صحن الطواف بجوار الحجر الأسود.
وبينت أن هذه الصورة "قديمة" وكانت ترجع إلى إصابة عرضية لأحد الحجاج من جنسية أفريقية في العقد الخامس من العمر، وقد تعرض لإصابة في الساق نتيجة زلة قدمه، ولم يتسبب أحد له فيها.
ولفت إلى أنَّه تم إسعاف الحاج المصاب في وقتها مباشرة من قبل رجال الأمن المتواجدين في الموقع، ونقل إلى مستشفى أجياد في حينه ليتلقى العلاج اللازم.
25 يوليو 2019 - 22 ذو القعدة 1440 07:26 PM
أكدت أنه يعود لعام 2017 والقوة الخاصة بينت أنه حادث عرضي لأحد الحجاج
تداول عدد من مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر رجال الأمن بالحرم المكي وهم يشكلون طوقا أمنيا وبالقرب من الحجر الأسود آثار دماء منتشرة على صحن المطاف، وتحديدا بالقرب من الحجر الأسود .
وكشفت مصادر لـ"الخليج 365" عن حقيقة تداول مقطع فيديو تظهر فيه آثار دماء على بلاط صحن المطاف بجوار الحجر الأسود .
وقالت المصادر إن المقطع المتداول قديم ووقع الحادث في 30 سبتمبر 2017، وأوضحت في حينه القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام حقيقة ما تم تناقله في وسائل التواصل الاجتماعي لصورة يظهر فيها آثار دماء على بلاط صحن الطواف بجوار الحجر الأسود.
وبينت أن هذه الصورة "قديمة" وكانت ترجع إلى إصابة عرضية لأحد الحجاج من جنسية أفريقية في العقد الخامس من العمر، وقد تعرض لإصابة في الساق نتيجة زلة قدمه، ولم يتسبب أحد له فيها.
ولفت إلى أنَّه تم إسعاف الحاج المصاب في وقتها مباشرة من قبل رجال الأمن المتواجدين في الموقع، ونقل إلى مستشفى أجياد في حينه ليتلقى العلاج اللازم.
، مصادر "الخليج 365" توضح حقيقة مقطع فديو لآثار دماء منتشرة على صحن المطاف ،
المصدر : الخليج 365
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