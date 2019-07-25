، "الإحصاء" تعقد اجتماعها الأول استعدادًا لاستقبال موسم الحج ،

محمد بن مسعود - الدمام - ستقدم مخرجات إحصائية ذات دقة عالية وشمولية لدعم كافة متّخذي القرار

رأس مدير عام الإحصاء والمعلومات بديوان الوزارة ورئيس لجنة الإحصاء والمعلومات بالحج "الأستاذ فيصل الشمري"؛ الاجتماع التحضيري الأول للجنة الإحصاء والمعلومات بموسم الحج، ومناقشة خطة موسم الحج لعام 1440هـ، اليوم الخميس، الموافق 22/ 11/ 1440هـ في قاعة الاجتماعات بمستشفى الولادة والأطفال في مكة المكرمة، وذلك بحضور رؤساء الأقسام والإحصاء في المستشفيات والمراكز بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

جاء الاجتماع من مبدأ التأكيد على أهمية الدور المناط على لجنة الإحصاء في موسم الحج؛ حيث ستقدم مخرجات إحصائية ذات دقة عالية وشمولية؛ لدعم كافة متخذي القرار وراسمي السياسات الطبية والصحية الخاصة بوزارة الصحة وخدماتها في موسم الحج، إضافة إلى نشر الإحصاءات الخاصة بجهود وزارة الصحة في خدمة ضيوف الرحمن.