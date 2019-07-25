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شارك "تعليم تبوك"، في استقبال أول وفود حجاج بيت الله الحرام القادمين برًّا عن طريق منفذ حالة عمار الحدودي، شمال غرب المملكة.
وتمثّلت مشاركة تعليم منطقة تبوك في عدد كبير من الكشّافة والقادة الكشفيين والعاملين في اللجان المساندة المختلفة، بإشرافٍ عام من مدير التعليم إبراهيم بن حسين العُمري.
من جانبه قال قائد عام معسكر خدمة ضيوف الرحمن في تبوك، د.عبد الله بن صالح الحارثي: إن كشّافة تبوك تشارك هذا العام بـ30 كشافًا من مختلف مراحل التعليم، و26 قائدًا كشفيًّا، يساندهم عدد من اللجان في الشؤون المالية وإدارة الإعلام التربوي ومكتب المدير العام؛ لتوفير كل سبل السلامة والراحة لحجاج بيت الله الحرام، منذ لحظة وصولهم.
وأضاف أنه تم توفير أكثر من 30 عربة لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، يقوم بخدمتهم أبناؤنا من كشّافة تعليم تبوك.
25 يوليو 2019 - 22 ذو القعدة 1440 06:49 PM
"الحارثي": 30 كشافًا و26 قائدًا كشفيًّا لخدمة الحجيج"تعليم تبوك" يشارك في استقبال أول الوفود القادمة للحج بمنفذ حالة عمار
شارك "تعليم تبوك"، في استقبال أول وفود حجاج بيت الله الحرام القادمين برًّا عن طريق منفذ حالة عمار الحدودي، شمال غرب المملكة.
وتمثّلت مشاركة تعليم منطقة تبوك في عدد كبير من الكشّافة والقادة الكشفيين والعاملين في اللجان المساندة المختلفة، بإشرافٍ عام من مدير التعليم إبراهيم بن حسين العُمري.
من جانبه قال قائد عام معسكر خدمة ضيوف الرحمن في تبوك، د.عبد الله بن صالح الحارثي: إن كشّافة تبوك تشارك هذا العام بـ30 كشافًا من مختلف مراحل التعليم، و26 قائدًا كشفيًّا، يساندهم عدد من اللجان في الشؤون المالية وإدارة الإعلام التربوي ومكتب المدير العام؛ لتوفير كل سبل السلامة والراحة لحجاج بيت الله الحرام، منذ لحظة وصولهم.
وأضاف أنه تم توفير أكثر من 30 عربة لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، يقوم بخدمتهم أبناؤنا من كشّافة تعليم تبوك.
، "تعليم تبوك" يشارك في استقبال أول الوفود القادمة للحج بمنفذ حالة عمار ،
المصدر : الخليج 365
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