، المباحث العامة تتيح للإعلاميين والكُتَّاب زيارة مهرجان برامج الوقت ،

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رصدت الكاتبة حليمة مظفر، في تغريدة لها، الزميل الكاتب صالح الشيحي يتجوّل في المهرجان الثاني لأجنحة برامج إدارة الوقت في سجون المباحث العامة بجدة، ضمن نزلاء السجون، وهو يتمتع بصحة جيدة، وطمأنها قائلًا: "أتمنى أن نلتقي في ظروف أفضل من هذه".
وتواجد بعض الموقوفين في سجون المباحث ضمن النزلاء المشاركين في المهرجان.
وكانت سجون المباحث العامة أقامت مهرجاناً في مقر السجون بذهبان شمال محافظة جدة، شاركت فيه ست إدارات للسجون من مناطق المملكة، واحتوى على أكثر من 800 لوحة ورسومات ومشغولات للنزلاء، لاقى استحسان الحضور، إضافة إلى حسن الترتيب والاستقبال.
حضر المهرجان إعلاميون وكتّاب ومدوّنون وسنابيون ومشاهير وشخصيات بارزة، وغيرهم؛ حيث انطلق المهرجان مساء الاثنين الماضي، واختتم مساء أمس الأربعاء، برعاية رئيس أمن الدولة عبد العزيز الهويريني.
25 يوليو 2019 - 22 ذو القعدة 1440 06:39 PM
شاركت به 6 إدارات واحتوى على 800 لوحةالمباحث العامة تتيح للإعلاميين والكُتَّاب زيارة مهرجان برامج الوقت
رصدت الكاتبة حليمة مظفر، في تغريدة لها، الزميل الكاتب صالح الشيحي يتجوّل في المهرجان الثاني لأجنحة برامج إدارة الوقت في سجون المباحث العامة بجدة، ضمن نزلاء السجون، وهو يتمتع بصحة جيدة، وطمأنها قائلًا: "أتمنى أن نلتقي في ظروف أفضل من هذه".
وتواجد بعض الموقوفين في سجون المباحث ضمن النزلاء المشاركين في المهرجان.
وكانت سجون المباحث العامة أقامت مهرجاناً في مقر السجون بذهبان شمال محافظة جدة، شاركت فيه ست إدارات للسجون من مناطق المملكة، واحتوى على أكثر من 800 لوحة ورسومات ومشغولات للنزلاء، لاقى استحسان الحضور، إضافة إلى حسن الترتيب والاستقبال.
حضر المهرجان إعلاميون وكتّاب ومدوّنون وسنابيون ومشاهير وشخصيات بارزة، وغيرهم؛ حيث انطلق المهرجان مساء الاثنين الماضي، واختتم مساء أمس الأربعاء، برعاية رئيس أمن الدولة عبد العزيز الهويريني.
، المباحث العامة تتيح للإعلاميين والكُتَّاب زيارة مهرجان برامج الوقت ،
المصدر : الخليج 365
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