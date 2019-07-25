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أعلن رئيس هيئة الانتخابات في تونس، اليوم (الخميس)، أنه سيجري تقديم موعد الانتخابات الرئاسية، الذي كان مقررًا في 17 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وأفاد بأنه بعد وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي سيجري تقديم موعد الانتخابات الرئاسية وفقًا للدستور، الذي ينص على أن يكون لتونس رئيس جديد في غضون ثلاثة أشهر.
تونس تقدم موعد الانتخابات لاختيار رئيس في غضون 3 أشهرصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-07-25
أعلن رئيس هيئة الانتخابات في تونس، اليوم (الخميس)، أنه سيجري تقديم موعد الانتخابات الرئاسية، الذي كان مقررًا في 17 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وأفاد بأنه بعد وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي سيجري تقديم موعد الانتخابات الرئاسية وفقًا للدستور، الذي ينص على أن يكون لتونس رئيس جديد في غضون ثلاثة أشهر.
25 يوليو 2019 - 22 ذو القعدة 1440
05:29 PM
وفقاً للدستور بمقتضى وفاة "السبسي"
أعلن رئيس هيئة الانتخابات في تونس، اليوم (الخميس)، أنه سيجري تقديم موعد الانتخابات الرئاسية، الذي كان مقررًا في 17 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وأفاد بأنه بعد وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي سيجري تقديم موعد الانتخابات الرئاسية وفقًا للدستور، الذي ينص على أن يكون لتونس رئيس جديد في غضون ثلاثة أشهر.
، تونس تقدم موعد الانتخابات لاختيار رئيس في غضون 3 أشهر ،
المصدر : الخليج 365
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