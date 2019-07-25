شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد "بن سلمان" يظهر قبل قليل بهذا الشكل الغير معتاد في احد الاحتفالات في المملكة (صورة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشر حساب "تاريخ آل سعود" عبر موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، صورة نادرة للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز مع ولي العهد محمد بن سلمان. ويظهر في الصورة الملك سلمان في إحدى الاحتفالات وهو يقف وولي العهد يقف أمامه واضعًا يديه عليه. Advertisements وقال الحساب: صورة نادرة تجمع سيدي #الملك_سلمان وسيدي ولي العهد الأمين الأمير #محمد_بن_سلمان وذلك خلال أحدى الاحتفالات #السعودية". وتالت الصورة إعجاب نشطاء المملكة وتداولوها على نطاق واسع، وعلق أحدهم": صوره معبره وكأنه يقول انت سندي". وقال آخر": شبل من ذاك الاسد،،، الله يحفظهم لنا ويطول بأعمارهم". فيما علق ثالث:" الصوره هذي فيها قوة وتواضع ورحمه وجمااال في الروح والاخلاق . اللهم ادمهم عزاً وارفعهم وبارك فيهم اين ماتوجهو????الحمدلله على نعمة وجودهم في هذه الارض الطيبه".

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