الفلكي الشوافي يوجه تحذيرات عاجله لسائقي المركبات من هذا الخطر خلال الايام القادمة

عدن - ياسمين التهامي - كشف الفلكي عدنان الشوافي “الخبير الدولي في الفيزياء الفلكية” عن حالة ماطرة تشهدها اليمن

وأضاف الشوافي : بحسب بيانات الأقمار الصناعية ونماذج الطقس فالتوقعات تشير الى حالة ماطرة على اليمن تبدا الخميس 25 يوليو 2019 و يكون هناك نشاط لخلايا أمطار من متوسطة الى غزيرة تسبب تدفق السيول.

وأشار الخبير الدولي في الفيزياء الفلكية الفلكي عدنان الشوافي في تصريح ل ” الحديدة نيوز ” الاخباري أن الثلاث الأيام القادمة يتركز معظم الهطول على المناطق الشرقية و الجنوبية من حضرموت واجزاء من المهرة الى عدن و لحج و تمتد الى البيضاء و الضالع، يرفق ذلك تراجع بسيط في درجة الحرارة العظمي على تلك المناطق، كذلك يكون هناك هطول أمطار متفرقة بين خفيفة ومتوسطة الى غزيرة على المرتفعات الغربية من صعدة الى تعز وتمتد الى الهضاب الداخلية.

وأكد الشوافي : استمرار الهطول خلال الايام اللاحقة ولكن يتركز معظم الهطول من يوم الأحد القادم 28 يوليو على المرتفعات الغربية والهضاب الداخلية مع أمطار متفرقة على بعض المناطق الجنوبية والشرقية فخلال إسبوع قادم تكون الأمطار قد غطت معظم المناطق اليمنية بعد ذلك يستمر الهطول ويتزامن مع بداية شهر أغسطس القادم المعهود فيه هطول الأمطار الموسمية أو ما يعرف بحساب المزارع بالمعلم الزراعي سهيل.

وذكر الشوافي : أن الأمطار الغزيرة تسببب السيول منوها الى الاحتماء من الأمطار و البرق والابتعاد عن بطون الاودية ومجاري السيول،

وحذر الفلكي اليمني عدنان الشوافي : سائقي المركبات من تدني الرؤية الأفقية والانزلاقات للتربة والصخور في الطرقات الجبلية الناتجة عن الأمطار، وندعو الى متابعة نشرات الطقس.

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