شكرا لقرائتكم خبر عن هجوم جوي حوثي جديد على منشأة حيوية سعودية وإعلان عن 21 عملية (الاسم) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن المتحدث باسم المليشيات الحوثية عن شن هجوم بالطيران المسير قبل قليل على قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط. Advertisements وقال المتحدث بإسم الجماعة أنهم استهدفوا مرابض الطائرات الحربية وأماكن التذخير والتجهيز الحربية. وأشار إلى أنهم شنو أكثر من 21 غارة جوية خلال 12 ساعة الماضية

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هجوم جوي حوثي جديد على منشأة حيوية سعودية وإعلان عن 21 عملية (الاسم) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة اليمن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.