هل تذكرون القائد العسكري ’’خصروف‘‘ الذي فضح التحالف قبل أيام؟ شاهدوا كيف كان مصيره اليوم

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عدن - ياسمين التهامي - افادتمصدر خاص أن قيادة الجيش اليمني أوقفت مسؤولا عسكريا بارزا في سجن الاستخبارات بعد أيام من توجيهه انتقادات حادة على الهواء لدور التحالف العسكري بقيادة السعودية في الحرب على جماعة الحوثي.



ونقلت صحيفة “عربي 21” عن المصدر قوله بأن اللواء محسن خصروف، الذي تم إيقافه من قبل الرئيس اليمني، عن عمله مديرا لدائرة التوجيه المعنوي وأحاله للتحقيق منتصف الشهر الجاري، يقبع حاليا في معتقل تابع للاستخبارات العسكرية في مدينة مأرب.



وكان الرئيس عبدربه منصور هادي، أمر بإيقاف اللواء خصروف وإحالته للتحقيق على خلفية انتقاداته الحادة للتحالف بقيادة السعودية، ودوره في الحرب ضد الحوثيين، على الهواء مطلع تموز/ يوليو الجاري.



وفي مقابلة مع التلفزيون الرسمي، شن خصروف هجوما على التحالف، وقال إنه منع القوات الحكومية من تحقيق انتصارات على الحوثيين.



وقدم خصروف في المقابلة مقاربة بين ما يقدمه التحالف للجيش الوطني وما تقدمه إيران للحوثيين، وقال متسائلا: “ماذا قدم التحالف للجيش اليمني؟”.



وأضاف أن “التحالف لم يأتمنّا على مدفع ولا على دبابة ولا على قاعدة صاروخية ولا على طائرة، وجنودنا يقاتلون بالأسلحة الخفيفة، بينما إيران تقدم للحوثيين صواريخ، فهل قدم التحالف لنا صواريخ؟”.



وتحدث المسؤول اليمني عن أوامر أصدرها التحالف للجيش اليمني بالتوقف عن إكمال الانتصار في مناطق نهم والحديدة، شرق وغرب البلاد، وقال: “منعنا بالأمر من التحالف والولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية”.

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