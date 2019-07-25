شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يغدر بالسعودية من جديد ويمنح إيران الضوء الأخضر في الخليج ويفاجئ ’’بن سلمان‘‘ بإعلان مرعب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

في انقلاب مفاجئ على صديقه الأمير محمد بن سلمان، أعلن ترامب تخليه عن حماية السعودية بعد تطورات الأزمة في الخليج، فيما يبدو سياسة ابتزاز جديدة ضد السعودية.

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حيث اكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، أن بلاده لن تكون شرطيا في مضيق هرمز لحماية سفن السعودية والصين واليابان.

ونقلت "روسيا اليوم"، عن ترامب قوله، إن "الولايات المتحدة لن تؤدي مهام الشرطي في مضيق هرمز لحماية سفن الدول الغنية مثل الصين والسعودية واليابان".