حقيقة حجب السناب شات في السعودية

تداولت وسائل إعلام سعودية وبعض النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مساء اليوم الخميس، أنباء عن اغلاق وحجب تطبيق السناب شات في المملكة العربية السعودية.

وأشار نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) إلى أن السلطات السعودية قررت حجب السناب شات اعتبار من يوم غدا الجمعة، الامر الذي خلق حالة من الجدل على منصات التواصل في المملكة.

ولم تؤكد الجهات الرسمية حتى اللحظة أنباء حجب السناب شات في السعودية حيث تبقى هذه الاخبار مجرد شائعات يتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي لحين تأكيد حجب السناب شات من المصادر المختصة.

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وسناب شات هو تطبيق تواصل اجتماعي لتسجيل وبث ومشاركة الرسائل المصورة وضعها إيفان شبيغل وروبرت مورفي، ثم طلبة جامعة ستانفورد.

عن طريق تطبيق سناب شات يمكن للمستخدمين التقاط الصور، وتسجيل الفيديوهات، وإضافة نص ورسومات، وإرسالها إلى قائمة التحكم من المتلقين. ومن المعروف أن هذه الصور ومقاطع الفيديو المرسلة على أنها "لقطات".