شرطة الرياض تطيح بتشكيل عصابي سرق ممتلكات تقدر بـ3 ملايين ريال

أعلنت شرطة منطقة الرياض، اليوم الخميس، القبض على أفراد تشكيل عصابي مكون من تسعة متهمين من الجنسية البنغلاديشية، تتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والخامس من العمر، بعد توفر الدلائل على تورطهم بارتكاب عددٍ من جرائم سرقة المستودعات والاستيلاء على ما بداخلها من أموال وممتلكات.
وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، إن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، وفقًا لإجراءات البحث والتحري والاستدلال، أسفرت عن القبض على المتهمين، مؤكدًا أنه بمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم أقرّوا بسرقة أموال وممتلكات تُقدر بثلاثة ملايين ريال، حيث جرى إيقافهم واتخاذ كل الإجراءات النظامية بحقهم.
وأكدت شرطة الرياض، حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، مشيرة إلى أن الأجهزة الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل من يخالفها.
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