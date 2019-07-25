«الداخلية» تعلن نتائج القبول المبدئي لرتب عسكرية نسائية

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، نتائج القبول المبدئي للإدارة العامة للخدمات الطبية وبرنامج مستشفيات قوى الأمن للوظائف الصحية للعنصر النسائي، على رُتَب (وكيل رقيب، وعريف، وجندي أول).

ودعت الإدارة -حسبما ورد عبر منصة أبشر للتوظيف- المقبولات مبدئيًّا للحضور إلى معهد التدريب النسائي الأمني بكلية الملك فهد الأمنية بالرياض؛ لاستكمال إجراءات القبول في الوقت المحدد لكل طالبة، وإحضار نموذج موعد المراجعة (إشعار القبول)، وإحضار أصل بطاقة الهوية الوطنية مع صورتين مكبرتين منها، وإحضار أصل شهادة البكالوريوس في التخصص الصحي لرتبة (وكيل رقيب) مع صورتين مصدقتين منها، وإحضار أصل شهادة الدبلوم بعد الثانوية في التخصص الصحي لرتبة (عريف) لمدة سنتين ونصف مع وصورتين مصدقتين منها.

كما طلبت إحضار أصل شهادة الدبلوم بعد الثانوية في التخصص الصحي لرتبة (جندي أول) لمدة سنتين مع صورتين مصدقتين منها، وأصل شهادة الثانوية العامة، وأصل الشهادات التدريبية، مع ضرورة أن تكون الشهادات التدريبية مصدقة من الجهة الحكومية المشرفة عليها، وشهادة المعادلة للمؤهل العلمي للحاصلين على المؤهل من خارج المملكة، وبطاقة التسجيل المهني، وشهادة التصنيف للمؤهل الصحي من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية سارية المفعول، وإحضار ملف لحفظ المتطلبات، وإحضار قلم أزرق جاف.

وأشارت الإدارة إلى أنه يمنع اصطحاب الهواتف أثناء مراجعة اللجنة، كما يُمنع اصطحاب المرافقين، موضحةً أن قبول المتقدمة مبدئيًّا لا يعني قبولًا نهائيًّا، وأنه سيتم استبعاد من يوجد لديها اختلافٌ في بيانات التسجيل حسب الشروط والمؤهلات المعلنة.

ويمكن الاطلاع على القبول ومواعيد المراجعة عبر الرابط الإلكتروني: اضغط هنـا